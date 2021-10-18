Son dakika haberi! Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli noktalarda izinsiz kazı yaptığı öne sürülen kişilere ait 4 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tasın yanı sıra kaçak kazılarda kullanılan dedektör, yer altı görüntüleme cihazı ile bir harita ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.