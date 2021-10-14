Son dakika haberi: Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 22 ekip aracı, hizmete alındı - Son Dakika

Araç alımı için 34 iş insanının, 4 milyon lira bağışta bulunduğu belirtildi.

Törende konuşan Vali Atik, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vali Atik, bağışta bulunan iş insanlarına teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinin bahçesinde yapılan törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik , Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız , Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Haluk Değirmenci, iş insanları ve emniyet personeli katıldı.

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