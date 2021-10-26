Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Önal'ın Gonzalez-Barba ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi ve Suriye dahil bölgesel konular ile NATO bünyesindeki iş birliğinin ele alındığı bildirildi.