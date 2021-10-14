Evin diğer bölümlerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangını fark eden ev sahibi, hızla dışarı çıkarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sancaklar Mahallesi Karakuş Sokak'ta Havva U'ya ait iki katlı müstakil evin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düzce 'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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