Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Vali Fuat Gürel'in talimatı ile İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen noktalara yangınlara müdahale için su depoları yapılacağını bildirdi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, geçen pazartesi gece Gökgöz, dün gece Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz ve bugün de Hacıağaç köyünde olmak üzere üç yangına müdahale ettiklerini hatırlattı.

Yangınlardan can kaybı yaşanmadığını ama evlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Elbette devletimiz ve milletimizin desteği ile yaralar sarılıyor ancak biraz daha tedbirli, dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Uzak yerlere müdahalede en büyük sıkıntımız su yokluğu. Suyu 20-25 kilometre mesafeden taşımak zorunda kalıyoruz. Sayın Valimizin talimatı ile İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen noktalara yapılacak su depoları ile bu sorunu da aşacağız. Bu sayede daha etkili müdahale yapabiliriz."

Ertuğrul, yangın afetine maruz kalan hemşerilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor ve yangınlarda itfaiyemize destek veren orman işletme itfaiye teşkilatına, jandarma teşkilatına, sağlık ekiplerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.