ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda uyuşturucu düzeneği ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Karakoçan ilçesindeki L.D.'nin adresinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, kullanılmış 2 metamfetamin içme aparatı, uyuşturucu madde kullanmak için yapılmış 3 kova düzeneği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 av bıçağı, 19 tüfek kartuşu ve 2 domuz fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan L.D. hakkında işlem başlatıldı.