Elazığ'da jandarma, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığınca İbn-i Sina İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.
Jandarma ekipleri etkinlik kapsamında öğrencilerle okul duvarlarına çizdikleri resimleri boyadı, oyunlar oynadı.
Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Elazığ'da jandarmadan '4 Ekim Dünya Çocuk Günü' etkinliği - Son Dakika