Son dakika haberi! Erzincan'da ordu evinde yangın - Son Dakika

Erzincan'da ordu evinin bahçesindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Erzincan merkez Gülabibey Mahallesi 952. Sokak'ta bulunan 3. Ordu Komutanlığına bağlı Astsubay Ordu Evi'nin bahçesinde bulunan depoda yangın çıktı. 112'ye yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında depoda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN