Son dakika haberi! Erzurum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık bölgesinde BTÖ mensupları tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun acı haberi Erzurum'daki ailesine verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralandı. Tortumlu, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tunceli İl Jandarma bünyesinde görevli ve Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Yetkililer tarafından acı haber Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuşun cenazesi Erzurum Askeri Havaalanında düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)