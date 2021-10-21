ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ - Son Dakika

Erzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi. Törene protokolün yanısıra Tortumlu'nun eşi Eda ve henüz 1 yaşındaki kızı İkra Deren katıldı. Kadın komutanın ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştığı İkra Deren, herşeyden habersiz tören mangası tarafından taşınan babasının ay-yıldızlı bayrağa sarılı naaşına baktı. Tortumlu'nun yakınları 'Bir Tortumlu ölür, bin Tortumlu doğar. Vatana hepimizin canı feda olsun' diye bağırdı. Süleyman-Erengül Tortumlu çiftinin 3 çocunun en küçüğü olan şehit uzman çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, yarın defnedilmek üzere Maraşal Hastanesi'nin morguna götürüldü.