ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ - Son Dakika

ŞEHİT ASKERİN CENAZESİ ERZURUM'A GETİRİLDİ
21.10.2021 18:38
Erzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi.
Erzincan'da yapılan törenin ardından askeri helikopterle Erzurum Havalimanına getirilen Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesini karşılama töreni düzenlendi. Törene protokolün yanısıra Tortumlu'nun eşi Eda ve henüz 1 yaşındaki kızı İkra Deren katıldı. Kadın komutanın ellerini ovuşturarak ısıtmaya çalıştığı İkra Deren, herşeyden habersiz tören mangası tarafından taşınan babasının ay-yıldızlı bayrağa sarılı naaşına baktı. Tortumlu'nun yakınları 'Bir Tortumlu ölür, bin Tortumlu doğar. Vatana hepimizin canı feda olsun' diye bağırdı. Süleyman-Erengül Tortumlu çiftinin 3 çocunun en küçüğü olan şehit uzman çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, yarın defnedilmek üzere Maraşal Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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