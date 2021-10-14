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Son dakika haberi... Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

14.10.2021 00:48
Son dakika haberi... Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Esenler'de bir araç seyir halindeyken önce bir hafif ticari araca çarptı sonra da arkadan gelen araç kaza yapan araçlara çarptı.

Esenler'de bir araç seyir halindeyken önce bir hafif ticari araca çarptı sonra da arkadan gelen araç kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, bu akşam saat 23.00 sıralarında Esenler Otogar Bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umut Erdoğan idaresindeki 34 ADC 818 plakalı Renault Megane araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce Mehmet Can Aydın idaresindeki 34 BS 6781 plakalı Fiat Doblo araca sonra da Ömer Öztürk idaresindeki 34 GC 9808 plakalı hafif ticari araca çarparak bariyerlere savrulmasına neden oldu. 34 ADC 818 plakalı araç da bariyerlere çarparak durdu.

Kazada 2 kişi yaralandı

Kazada, 34 ADC 818 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nihat Demirişleyen ile Mehmet Can Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazanın gerçekleştiği yolda araçlar kaldırılana kadar trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Esenler'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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