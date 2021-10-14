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Son dakika haberi | Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

14.10.2021 00:44
Son dakika haberi | Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otogar bağlantı yolunda Umut E. idaresindeki 34 AIC 818 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet Can A. yönetimindeki 34 BS 6781 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Umut E'nin kullandığı araç, aynı yönde ilerleyen Ömer Ö'nün kullandığı 34 GC 9808 plakalı hafif ticari araçla da çarpışarak yol kenarındaki bariyerlere savrulup durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Umut E. idaresindeki araçta bulunan ve yaralanan Nihat Demir İ. ile kazaya karışan diğer araç sürücüsü Mehmet Can A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Aksayan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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