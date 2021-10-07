Son dakika haberi: Esenyurt'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Esenyurt'ta bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sanayi Sitesi'nde mobilyacı olarak faaliyet gösteren iş yerinin atık talaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.