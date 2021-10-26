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Son dakika haberi | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davasında savcı değişikliği talebi reddedildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davasında savcı değişikliği talebi reddedildi

26.10.2021 16:06
Son dakika haberi | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davasında savcı değişikliği talebi reddedildi

Son dakika gündem haberine göre Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın, hakkında yürütülen yolsuzluk davasının savcısı Billy Downer'ın görevinden alınmasına yönelik başvurusu, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın, hakkında yürütülen yolsuzluk davasının savcısı Billy Downer'ın görevinden alınmasına yönelik başvurusu, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Pietermaritzburg'daki Kwazulu-Natal Yüksek Mahkemesi, Zuma'nın, savcı Billy Downer'ın kendisine karşı ön yargılı olduğu iddiasıyla davadan alınması için yaptığı başvurunun reddedilmesine karar verdi.

Yargıç Piet Koen, Zuma'nın Downer'a karşı öne sürdüğü iddiaların gerçeklere değil, spekülasyona, şüpheye ve kulaktan dolma bilgilere dayandığını ifade etti.

Mahkeme ayrıca Zuma'nın yolsuzluk davası duruşmasının 11 Nisan 2022'de görülmesi kararı aldı.

Zuma mahkemeye yaptığı başvuruda, Downer'ı kendisine karşı ön yargılı ve taraflı olmakla suçlayarak kendisini kovuşturma yetkisi olmadığı gerekçesiyle davadan çıkarılmasını talep etmişti.

Jacob Zuma, 2009 yılında cumhurbaşkanlığına seçilerek ülkeyi 9 yıl yönettikten sonra, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de görevinden istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanının hakkındaki hapis kararının iptaline yönelik başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından 17 Eylül'de reddedilmişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davasında savcı değişikliği talebi reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın yolsuzluk davasında savcı değişikliği talebi reddedildi - Son Dakika
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