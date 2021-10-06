Son dakika haberi! Ev hapsindeki Şensoy'u öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeki Kaan Şensoy'u (34) tabanca ile ateş ederek öldüren Erhan Dalbudak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşi Avukat Ezgi Ulugün'e tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada ev hapsinde tutulan Kaan Şensoy, iddiaya göre geçen yıl eylül ayında Başiskele ilçesinde kendisini ziyarete gelen ve birlikte içki içtikleri Erhan Dalbudak tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrasında yakalanan Erhan Dalbudak ve yanındaki Hasan Özden tutuklandı. Hasan Özden daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Erhan Dalbudak daha önce görülen duruşmada, Kaan Şensoy ile birlikte evde alkol aldıklarını, Şensoy'un kendisine küfür etmesinin ardından kavga ettiklerini belirterek, "Birbirimizi iteklemeye başladık. Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Kaan'ı vurduğumu anlamadım. Üzerime gelmeye devam edince, aşağı inerek arabada uyuyan Hasan'ı uyandırdım. Arabayla bulunduğumuz siteden çıktık." dedi.Olayla ilgili karar duruşması bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Erhan Dalbudak, tutuksuz sanık Hasan Özden, Kaan Şensoy'un ailesi ve avukatlar hazır bulundu. Bir önceki celsede savcı tarafından verilen mütalaanın okunması ile başlayan duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Erhan Dalbudak'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Hasan Özden'in ise Erhan Dalbudak'ın talebi üzerine olay yerine oturmak için gittiğine ve savunmasının aksine kesin ve inandırıcı delil bulunamaması sebebiyle beraatine karar verildi.