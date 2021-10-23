Üye Girişi
Son dakika haberi | Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi | Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon

23.10.2021 10:54
Son dakika haberi | Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon

Son dakika haberler... Zonguldak'ta evde kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şahın evine jandarma ekipleri operasyon düzendi.

Zonguldak'ta evde kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şahın evine jandarma ekipleri operasyon düzendi. Operasyonda N.G., isimli şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek İlçesi Türkmenoğlu Köyü'nde kaçak silah imal ettiği ve silah sattığı tespit edilen N.G., isimli şahıs evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahsın evinde yapılan aramada 3 adet tabanca, 85 adet muhtelif çapta tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca kabzesi, 1 kutu tabanca bakım kiti, 12 adet fişek kapsülü, 26 adet tek kurşun bilyesi, 15 adet plastik tapa, 1 adet keçe tapa, 1 adet zımpara, 2 adet eye, 2 adet matkap, 1 adet spiral makinesi, 1 adet mengene, 1 adet kaynak makinesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı 10:54 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! En önemli delil silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:45 Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! En önemli delil silah arkadaşlarının elindeki video olacak Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar 10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 10:07 Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz 09:22 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi 08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camınI kırıp belgeleri aldılar
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
Yeni dönem pazartesi başlıyor! Sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Yeni dönem pazartesi başlıyor! Sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
10:54
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı         
10:52
Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı Çalışanlar sesler üzerine gitti! Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkekler tuvaletinde basıldı         
10:26
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı         
10:08
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
08:41
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 10:58:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Evde silah imalatı yapan şahsın evine jandarmadan operasyon - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement