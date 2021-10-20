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Son dakika haberi | Fabrikanın hafriyat sahasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Fabrikanın hafriyat sahasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi

20.10.2021 16:28
Son dakika haberi | Fabrikanın hafriyat sahasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir demir-çelik fabrikasının hafriyat sahasında yapılan kontrollü patlatma sonrasında yola savrulan kayalar otomobillere zarar verirken, 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir demir-çelik fabrikasının hafriyat sahasında yapılan kontrollü patlatma sonrasında yola savrulan kayalar otomobillere zarar verirken, 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan Kroman Çelik Sanayi isimli demir-çelik fabrikasına ait hafriyat sahasında bir kayanın küçültülmesi için kontrollü patlatma yapıldı. Önlemlerin alınmaması sebebiyle patlatılan kayanın parçaları cadde üzerine savruldu. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş idaresindeki 34 DBA 82 plakalı Mercedes marka araç ile Hüseyin D. idaresindeki 34 RB 3474 plakalı Ford marka otomobil zarar görürken, otomobil sürücüsü Hüseyin D. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Önlemlerin daha genişletilmesi gerekiyor"

Fabrikanın şantiyesinde dinamitle bir kontrollü patlatma gerçekleştirildiğini söyleyen Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş'ın oğlu Erman Aktaş, "Tedbirsizlik diyelim buna, gerekli önlemler yeteri kadar alınmayınca bu şekilde yola saçılarak araçlara zarar verdi. Öndeki araç komple hasar gördü, hatta 1 tane yaralı var. Bizim arabamız da ön taraftan hasar aldı. Bir yarım metre daha gelmiş olsaydı Allah korusun bir cana zarar gelebilirdi. Yetersiz bir önlem var burada. Fabrika yetkilileri bunu kabul ediyorlar. Üstleneceklerini söylüyorlar ama bu sonuçta bir can yani. Bu sefer böyle oldu ama yarın neyin ne olacağı belli olmaz. Önlemlerin daha da genişletilmesi gerekiyor, kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Sonuçta bugün bize bir şey olmadı ama yarın bir başkasına olabilir. Babamın arabası bu. Şu an herhangi bir şey yok, sadece korku ve panik var. Sağlığında bir sıkıntı yok çok şükür" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Fabrikanın hafriyat sahasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Fabrikanın hafriyat sahasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Fabrikanın hafriyat sahasındaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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