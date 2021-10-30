Son dakika haberi! Fakültede açılmayan bölüm için oturma eylemi yaptı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Koçali Aymaz, Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyal Hizmetler Bölümü açılması için tek kişilik oturma eylemi yaptı.

Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Kurucusu Koçali Aymaz, ilçede faaliyet gösteren çeşitli STK'ların da destek verdiği, 3 saat süren oturma eyleminde şunları söyledi: "Harran Üniversitesi 1992 yılında kuruldu ve 1994 yılında da Siverek Meslek Yüksekokulu açıldı. Harran Üniversitesi Rektörlüğü, merkezde beş yıldızlı süper lüks inşaatlar yaparak Osman Bey Kampüsü'nü ve kampüsteki okullarını geliştirip yaklaşık 30 bin öğrenci kapasitesine ulaştırırken, Siverek Meslek Yüksek Okulu ilgisizlik ve sahipsizlik nedeniyle bir türlü gelişememekte ve tabela okulu olmaktan öteye geçememektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ikinci bölüm olan 'Sosyal Hizmetler' bölümümün açılması için yardım ve desteklerinizle birlikte yakın ilginizi beklediğimizi arz ve talep ederiz"