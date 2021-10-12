Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanması içerisinde firari olarak aranan şüpheli, Mersin polisinin düzenlediği operasyonla KKTC'de yakalanarak Mersin'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde firari olarak aranan H.E. isimli şüphelinin KKTC'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile KKTC polisi ortak çalışma başlattı. Ekiplerin müşterek operasyonunda şüpheli H.E., gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için deniz yoluyla Mersin'e getirildi. H.E.'nin Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN