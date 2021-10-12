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Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı

12.10.2021 10:32
Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanması içerisinde firari olarak aranan şüpheli, Mersin polisinin düzenlediği operasyonla KKTC'de yakalanarak Mersin'e getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanması içerisinde firari olarak aranan şüpheli, Mersin polisinin düzenlediği operasyonla KKTC'de yakalanarak Mersin'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde firari olarak aranan H.E. isimli şüphelinin KKTC'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile KKTC polisi ortak çalışma başlattı. Ekiplerin müşterek operasyonunda şüpheli H.E., gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için deniz yoluyla Mersin'e getirildi. H.E.'nin Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı
Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı
Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı
Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı - Son Dakika


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