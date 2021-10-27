Üye Girişi
Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika

Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

27.10.2021 16:28
Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan Salih Fidan ve Samet Güre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan Salih Fidan ve Samet Güre, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Beyanları sorulan sanıklar Samet Güre ve Salih Fidan, pişman olduklarını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, her iki sanığı da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırdı. Sanıkların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermelerini dikkate alan heyet, cezayı önce 5 yıl 4'er aya, iyi hal indirimi uygulayarak da 4 yıl 6'şar aya indirdi.

Heyet, tutuklulukta geçirdikleri süre ve verilen ceza miktarına göre sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerini de karara bağladı. Bu sanıklar hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı", "il dışına çıkışın engellenmesi için elektronik kelepçe takılması" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında yer alan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve 6 Ocak'ta İstanbul'a getirildikleri, 11 Ocak'ta da tutuklandıkları anlatılmıştı.

İddianamede, FETÖ ile organik bağ kurarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunan sanıkların, örgütün Irak yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilerek, sanıkların örgütle mensubiyetlerinin, yakalanarak Türkiye'ye iade edildikleri 6 Ocak'a kadar devam ettiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Ukrayna, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi 19:40 Doğal gaz santralinde korkutan patlama sesi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Diyanet', 18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu 17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dikkat çeken talep: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 26 bin 896 yeni vaka tespit edildi         
19:31
İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok         
18:23
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 21:48:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement