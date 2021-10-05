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Son dakika haberi! Fransa Katolik Kilisesi'nde 330 bin çocuk cinsel istismara uğradı - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransa Katolik Kilisesi'nde 330 bin çocuk cinsel istismara uğradı

05.10.2021 12:47
Son dakika haberi! Fransa Katolik Kilisesi'nde 330 bin çocuk cinsel istismara uğradı, System.String[]

Son dakika haber... Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde 1950-2020 yılları arasında 330 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Fransa'daki Katolik Kilisesi'nde 1950-2020 yılları arasında 330 bin çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Fransa'da Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarını araştıran Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CİASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, düzenlediğini basın toplantısında 2 buçuk yılda hazırlanan 2 bin 500 sayfalık raporu yayınladı.

Katolik Kilisesi'ndeki pedofili skandalıyla ilgili yayınlanan rapora göre, kiliselerde 1950'den bu yana yaklaşık 330 bin çocuk cinsel saldırı kurbanı oldu ve bunlardan 216 bini rahip veya din adamları tarafından gerçekleştirildi. Rapordaki verilerin hayatını kaybeden kurbanları içermediği belirtildi.

Mağdurların yüzde 80'i erkek

Raporda yer alan saldırılar arasında tecavüz vakalarına da yer verildi. Tecavüz olaylarının kilisedeki cinsel saldırıların yüzde 32'sini oluşturduğunu belirten Komisyon Başkanı Sauve, mağdurların yaklaşık yüzde 80'inin 10-13 yaşlarındaki erkek çocuklar olduğunu aktardı.

Sauve, saldırıların yüzde 56'sinin 1950-1969 yılları arasında meydana geldiğini 1970'lerden 1990'lara kadar olan süreçte keskin bir şekilde düşüş görüldüğünü ve sayının o zamandan bu yana sabit kaldığını söyledi.

1950-2020 yılları arasında Katolik Kilisesi'nde 2 bin 900 ila 3 bin 200 arasında pedofil olduğunu ve bunun en düşük tahmin olduğunu belirten Sauve, bu rakamın o dönemde çalışan 115 bin rahip ve kilise üyesinin yaklaşık yüzde 2,5'ini temsil ettiğini kaydetti.

FRANSA PİSKOPOSLAR KONFERANSI'NDAN AÇIKLAMA

Rapor Fransa Piskoposlar Konferansı'na (CEF) ve Dini Enstitüler ve Cemaatler Konferansı'na (Corref) teslim edildi. Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, bu veriler karşında utanç ve endişe duyduğunu dile getirerek kurbanlardan bağışlanmayı dilediğini söyledi. Moulins-Beaufort, "Sayıları duyduk, sesleri bizi sarstı, sayılar bizi şaşırttı, bunlar varsayımlarımızı aşıyor. Bu kadar çok çocuğun ve gencin zarar görmüş olması gerçekten dayanılmaz. Bugün dileğim sizden af dilemek, her birinizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Komisyon, araştırması sırasında toplam 6 bin 500 mağdur ve mağdur yakınıyla 250 görüşme yaptı ve çok sayıda kilise, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve basın arşivi inceledi.

Araştırmayı yapan Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesi'ndeki pedofili skandallarını araştırmak için 2018 yılında Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF) tarafından kuruldu.

(Melike Yazır/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransa Katolik Kilisesi'nde 330 bin çocuk cinsel istismara uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Fransa Katolik Kilisesi'nde 330 bin çocuk cinsel istismara uğradı - Son Dakika
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