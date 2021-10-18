Gaziantep'te alacak verecek meselesi tartışmasının yaşandığı otomobilin kaza yapma anı ve şüphelilerin kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, 27 AHN 687 plakalı otomobilin arka kısımda oturan kimliği belirlenemeyen 2 kişi, sürücü M.İ. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Otomobil, Şehitkamil ilçesi Emek Kavşağı'nda aydınlatma panosuna çarparak durdu.
Kaza sonrası otomobilin arka kısmında bulunan 2 kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Araçta sıkıştığı yerden sağlık ekiplerince çıkarılan sürücü, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Bu arada otomobilin kaza yapma anı ve 2 kişinin otomobilden inip kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gaziantep'te otomobilde alacak verecek tartışması kazayla sonuçlandı - Son Dakika