Son dakika haberi! Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te farklı tarihlerde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 32'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kentte farklı zamanlarda önceden belirlenen 12 ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 46 tabanca, 20 av tüfeği, 17 kurusıkı tabanca, 337 fişek ve 30 şarjör ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 161 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 32'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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