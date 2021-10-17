Caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki bir kişi, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi'nde S.İ. idaresindeki 34 DK 9153 plakalı cip ile karşı yönden gelen S.İ. yönetimindeki 34 ZC 2155 plakalı otomobil çarpıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Gebze'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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