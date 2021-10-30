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Son dakika haberi! Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

30.10.2021 17:45
Son dakika haberi! Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis, uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde polis, uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından takip edilen H.T. isimli şahsın H.B isimli şahsa peçeteye sarılı vaziyette uyuşturucu verdiğini fark eden polis, H.B isimli şahsı gözaltına aldı. H.T.'yi takibe devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kişinin İ.B. ve Y.A. isimli şahıslara yine peçeteye sarılı vaziyette ağırlığı 4,5 gr. olduğu belirlenen uyuşturucu madde payk diye tabir edilen ve uyuşturucu kullanılan aparat verdiğini fark etti. Bunun üzerine H.T. isimli şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada hasas terazi, daralı ağırlığı yaklaşık 16 gram olan Metanfetamin, Adıyaman olarak tabir edilen daralı ağırlığı 1 kilo olan uyuşturucu sprey emdirilmiş tütün 1 adet '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' kapsamında olduğu değerlendirilen bıçak, 7 adet payk olarak tabir edilen uyuşturucu kullanım aparatı 2 adet Kırmızı reçete ile satılan Gerica isimli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüpheli şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Son dakika haberi! Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Uyuşturucu, Hisarcık, Kütahya, Gediz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Gediz polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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