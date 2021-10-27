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Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

27.10.2021 18:49
Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, A.A. ve O.T. isimli şüpheli şahıslardan; 350 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız 9X19 mm tabanca ve şarjörü, 96 adet 9X19 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan O.T. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.A. isimli şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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