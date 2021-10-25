Yüksek suç oranlarıyla mücadele eden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde emniyet güçlerince düzenlenen güvenlik operasyonunda 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümetin resmi haber ajansı SA News'e göre, polis teşkilatından yapılan açıklamada, 18-25 Ekim arasında ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng'de suç örgütlerine karşı geniş kapsamlı operasyon yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlar kapsamında cinayet, tecavüz, oto hırsızlığı, ruhsatsız silah bulundurma gibi farklı suçlardan 700'den fazla kişinin gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Gauteng'de silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Gauteng polisinin güvenlik operasyonları devam ederken, hafta sonu Johannesburg kentinin batısındaki West Rand bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın bir haneye girerek ev sahibi dahil 3 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırganın bunun ardından yakındaki bir sokak düğününde kalabalığa ateş açtığı, bu saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.