Son dakika haberi... Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, KEİ Genel Sekreterini kabul etti - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Lazar Comanescu'yu kabul etti.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Garibaşvili ve Comanescu'nun, başkent Tiflis'te hükümet binasında basına kapalı görüşmede bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Gürcistan ile KEİ arasındaki ilişkilerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmede, Karadeniz Havzası'ndaki ekonomik iş birliği beklentileri ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı. KEİ'nin, Karadeniz ülkelerinin ekonomik ortaklıkları ve iç bölgesel iş birliğini güçlendirmeleri açısından faydalı bir platform olduğu kaydedildi."