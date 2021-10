Turnuva için maça çıkacak takımlar

Turnuva madalyaları

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'in konuşması

İki takımın maça çıkması

Müsabaka

Maçı izleyenler javijuliophoto@gmail.com

sent you Demonstration for ETA prisoners in San Sebastian with the support of Catalan pro-independence politicians.zip