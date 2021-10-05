Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet kullanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Köyceğiz-Menteşe kara yolu Döğüşbelen Mahallesi kavşağında Ümit G. (35) yönetimindeki 35 ABP 272 plakalı hafif ticari araç, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Arif Coşkun'a çarptı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Ümit G ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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