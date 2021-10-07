Son dakika haberi: Hakkari'de devrilen tırda sıkışan sürücü öldü - Son Dakika

Araçta sıkışan sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık, Yüksekova ve Şemdinli belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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