Şüphelinin evinde ve bahçesinde narkotik köpekle arama yapan ekipler 3 kilo 920 gram esrar ve 81 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var