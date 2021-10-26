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Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler - Son Dakika

Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler

26.10.2021 07:32
Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler

Son dakika 3. sayfa haberi: Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler Konya'da bir inşaatta bulunan iskele demirlerinin çalındığını fark eden inşaat sahipleri, kaçan kamyoneti 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalayarak şüpheliyi polise teslim etti.

Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler

KONYA - Konya'da bir inşaatta bulunan iskele demirlerinin çalındığını fark eden inşaat sahipleri, kaçan kamyoneti 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalayarak şüpheliyi polise teslim etti.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanına gelerek iskele demirlerini kamyonete yüklemeye çalışan şüpheliyi fark eden İbrahim Sağlam, durumu amcası ve diğer yakınlarına bildirdi. Şüpheli fark edildiğini anlayınca inşaata geldiği 42 BU 446 plakalı kamyonetle olay yerinden kaçtı. İbrahim Sağlam ve amcası Mehmet Sağlam da kendi araçlarıyla Karaman Yolu Caddesi istikametine kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan şüpheli, takip eden amca ve yeğeni tarafından yakalanarak araçtan indirildi. Karaman Yolu Caddesi üzerinde yakalanan şüpheli A.D., devriye gezen polis ekiplerine teslim edildi. Burada gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, araç ise inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

Kaçan şüpheliyi yeğeni ile birlikte kovalamaca sonucu yakalayan Mehmet Sağlam, "Ben evdeydim yatıyordum, gürültüye kalktım. Dediler hırsız var, bir baktım araba gidiyor. Onun da biz arkasına düştük ve burada yakaladık. Çalarken yeğenlerim görmüş, 'hırsız var' diye bağırdılar. Uyandım peşine düştük. Burada yakaladıktan sonra polise teslim ettik" dedi.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hırsızlık şüphelisini 10 kilometre kovalayıp polise teslim ettiler - Son Dakika
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