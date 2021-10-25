İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de biri Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'in Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerince yürütülen ve 3 gün süren operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Operasyon sonunda biri Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Soylu, polisleri kutladı.
Süleyman Soylu, "Rabbim bu ülkenin, bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı - Son Dakika