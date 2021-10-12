Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi... - Son Dakika

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi...
12.10.2021 09:01
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik.
İçişleri Bakanlığı: "9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı "Çekirge Operasyonu. Operasyon, sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyen, dublör kullanarak başkasının yerine sınava girenler gibi nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik düzenlendi" - ANKARA
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