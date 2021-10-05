Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına...
05.10.2021 10:06
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına alınmış, bin 668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına alınmış, bin 668 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 48 artışla 8 ton 192 kilogram esrar ele geçirilmiştir." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 17 bin 511 operasyonda 22 bin 802 kişi gözaltına... - Son Dakika
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