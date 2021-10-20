Son dakika haberi: İdlib'de Pazar yerine saldırı: 10 ölü - Son Dakika

Suriye'nin Eriha kasabasında bulunan Pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin İdlib'e bağlı Eriha kasabasında kurulan halk pazarına saldırı gerçekleştirildi. Esad rejimi tarafından gerçekleştirildiği kaydedilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Saldırının çevrede bulunan bir okulun ders başlangıcı sırasında meydana gelmesinden dolayı, can kaybının artmasından endişe ediliyor. - İDLİB