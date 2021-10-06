İç savaş ortamında hayatına devam etmeye çalışan 26 yaşındaki Yasin, işsiz olmasına ve geçim sıkıntısı çekmesine rağmen 35 kediyle aynı evde yaşıyor.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor - Son Dakika

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