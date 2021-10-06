Son dakika haberi: İdlibli hayvansever, iç savaş ortamında 35 kediye gözü gibi bakıyor - Son Dakika

MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Hayvansever Hani Yasin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırıları sonrası evlerini terk etmek zorunda kalanların geride bıraktığı kedileri sokaktan toplayarak evinde bakıyor.
İç savaş ortamında hayatına devam etmeye çalışan 26 yaşındaki Yasin, işsiz olmasına ve geçim sıkıntısı çekmesine rağmen 35 kediyle aynı evde yaşıyor.
Yasin, sokakta bulduğu kedileri besliyor, hasta olanları tedavi ettirmeye çalışıyor.
Kaynak: AA
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