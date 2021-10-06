Üye Girişi
Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, AUKUS'la AB dışında nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini belirtti - Son Dakika

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, AUKUS'la AB dışında nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini belirtti

06.10.2021 16:24
Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, AUKUS'la AB dışında nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini belirtti

Bir son dakika haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD ve Avustralya'yla kurdukları AUKUS adlı yeni güvenlik iş birliğinin, AB dışında neler başarabileceklerinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD ve Avustralya'yla kurdukları AUKUS adlı yeni güvenlik iş birliğinin, AB dışında neler başarabileceklerinin önemli bir örneği olduğunu belirtti.

Johnson, Muhafazakar Partinin Manchester kentinde düzenlenen yıllık konferansında ülkenin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brexit'in verdiği özgürlükleri "farklı şeyler yapmak için" kullanacaklarını ifade eden Johnson, Brexit'in AUKUS anlaşmasının imzalanmasına izin verdiğini aktardı.

Johnson, AUKUS anlaşmasının AB dışında neler başarabileceklerinin önemli bir örneği olduğunu, ülkesinin ABD ve Avustralya'yla demokrasi ve serbest ticaret konularında "ayağa kalkmak" için bir araya geldiğini kaydetti.

Yasa dışı göçü ve "ölümcül insan ticaretini" engellemek için tüm tedbirleri alacaklarını belirten Johnson, çevirmenler de dahil toplam 20 bin Afgan'ı ülkeye kabul edecekleri bilgisini paylaştı.

"İngiltere, ülkenin tarihini yeniden yazmaya çalışan bir kültürün tehdidiyle karşı karşıya"

Konuşmasında Winston Churchill gibi ülkenin önemli tarihi kişiliklerine ve değerlerine yapılan saldırıları da eleştiren Johnson, önce bunları görmezden geldiğini ancak daha sonra birilerinin "ülkenin tarihini yeniden yazmaya çalıştığını" fark ettiğini vurguladı.

Johnson, "hiçbir şey bilmeyen, ülkenin geleneklerine ve kurumlarına saldıran bir kültürün tehdidiyle" karşı karşıya olduklarını ve ülkenin tarihini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Ülkede sağlık sistemindeki sorunlarına da değinen Johnson, Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) İngiliz halkının en önemli önceliği olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki "sosyal bakım" sorununu gün yüzüne çıkardığını, hükümetin hasta kayıtlarının sağlık ve sosyal bakım kurumları arasında paylaşımını kolaylaştırmak için yeni teknolojiyi kullanacağını aktardı.

Johnson, ülkede artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin ise "Kadınlara zorbalık ve şiddet uygulayan erkekler bundan kurtulmak için hukukun gecikmesinden faydalanıyor. Başarılı kovuşturmaları attırana kadar dinlenmeyeceğiz. Biz buna dayanamayız ve durmayacağız." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, AUKUS'la AB dışında nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini belirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün 16:16 Byclock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede şaşırtan savunma: Beni Çayçı Mehmet gibi düşünün Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı 16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor 16:02 Uyuz böceği, kış aylarında kabus olacak! Deriyi istila edip, tüm vücudu kıpkırmızı yapıyor
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız 15:37 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi 15:33 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi
Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı 15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı CHP liderinden Erdoğan'ın 14:42 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap

Son Dakika Haberleri
16:14 Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda
16:13 Ölü bebeğin mezarı açıldı, babası tespit edildi! Engelli kadının tecavüzcüsü tam 12 yıl sonra ortaya çıktı
16:08 Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi
15:52 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
15:50 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
15:36 Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı
15:25 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
15:12 Avusturayalı kadın futbolcudan cinsel taciz itirafı! Kariyerini bıraktı
14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum
Tiryakilere kötü haber! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte yeni fiyatlar Tiryakilere kötü haber! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte yeni fiyatlar         
16:19
Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda         
16:15
Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi         
16:08
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti         
15:53
Sağlık Bakanlığı 81 ilde evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak Sağlık Bakanlığı 81 ilde evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak         
15:38
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı         
15:26
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 16:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Johnson, AUKUS'la AB dışında nelerin başarılabileceğini gösterdiklerini belirtti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement