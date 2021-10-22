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Son dakika haberi | İnsan Hakları İzleme Örgütü: ABD'li sınır yetkilileri, sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor - Son Dakika

Son dakika haberi | İnsan Hakları İzleme Örgütü: ABD'li sınır yetkilileri, sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor

22.10.2021 11:02
Son dakika haberi | İnsan Hakları İzleme Örgütü: ABD'li sınır yetkilileri, sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor

Son dakika gündem haberi... İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan raporda ABD'ye sığınma talebinde bulunan kişilerin yetkililer tarafından istismar edildiği öne sürüldü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan raporda ABD'ye sığınma talebinde bulunan kişilerin yetkililer tarafından istismar edildiği öne sürüldü.

HRW'nin 26 sayfalık "Size Değersizmişsiniz Gibi Muamele Ediyorlar: ABD Sınır Görevlileri Tarafından İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Dahili Suistimal Raporları" ile ilgili araştırma kapsamında ABD'de 2016-2021 yıllarında kayıtlara geçen 160'tan fazla tutanak incelendi.

Raporda ABD'li yetkililerin sığınmacılara karşı fiziksel, cinsel ve sözlü tacize başvurduklarına, yasal süreci ihlal ettiklerine ve ayrımcılık yaptıklarına ilişkin iddialar yer aldı.

HRW'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında elde ettiği belgelerde Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri ile Sınır Devriye ajanlarının görevlerini kötüye kullandıklarına ve sığınmacıları istismar ettiklerine ilişkin tespitler dikkati çekti.

Rapora konu olan 160 kayıttan birinde San Francisco İltica Ofisinde küçük bir çocuğun sınır görevlileri tarafından soyunmaya zorlandığına ve taciz edildiğine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

HRW ABD Direktör Yardımcısı Clara Long, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin sığınmacılara yönelik davranışlarını "dudak uçuklatıcı" olarak niteledi.

Hükümetin, sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerine karşı duyarsızlığına dikkati çeken Long, "DHS, sınır ajanslarının şok edici istismarlarını normalleştirmiş görünüyor. Başkan Joe Biden yönetimi DHS ve bileşenlerinin başarısızlıkları için mazeret bulmamalı, bunun yerine ABD sınır ve göçmen ofisleri tarafından, ırkları yüzünden ayrımcılığa uğrayanlar dahil, mağdur edilen kişilerin adalete erişiminin sağlanması ve bu devamlı istismar ve görevi kötüye kullanma yapısının sona ermesi için acil adımlar atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, HRW'nin DHS'den söz konusu istismar ve ihlal iddialarının etkin soruşturulmasını ve disiplin cezalarının işletilmesini talep ettiği ancak herhangi bir karşılık alamadığı da belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İnsan Hakları İzleme Örgütü: ABD'li sınır yetkilileri, sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İnsan Hakları İzleme Örgütü: ABD'li sınır yetkilileri, sığınmacılara cinsel ve fiziksel tacizde bulunuyor - Son Dakika
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