Son dakika haberi: Irak Başbakanı el-Kazımi: "Diyale saldırısının failleri cezalandırılacak" - Son Dakika

Irak'ın Diyale vilayetinde dün meydana gelen kanlı saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıkarken, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi faillerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılacaklarını söyledi.

Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinin el-Reşad köyünde dün akşam saatlerinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen kanlı saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Irak medyasında yer alan haberde, söz konusu köyden 3 kişiyi kaçıran terör örgütü DEAŞ'ın kaçırılan kişileri serbest bırakmak için fidye istediği belirtilerek, örgütün istediği parayı götüren rehine yakınlarının örgüt üyelerinin silahlı saldırısına uğradığı ifade edildi. Hastane kayıtlarında saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bilgisi yer alırken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırı sert bir dille kınandı

Ülkede büyük yankı uyandıran saldırı, yetkililer tarafından sert bir dille kınandı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin bu eylemleri cezasız kalmayacak. Nereye giderseler gitsinler, onları Irak ve dışında da bulacağız" dedi.

Seçimlerin galibi Sadr Grubu Başkanı Mukteda Sadr ise terörün halen devam ettiği bu dönemde mücahitlerin siperleri terk etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sandalye çekişmeleriyle oyalanıp terörü unutmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise saldırıyı ülkenin huzurunu bozmak için alçak bir girişim olarak nitelendirdi. Salih açıklamasında, "Bu alçak ve menfur saldırı, saflarımızı birleştirmemiz, güvenlik güçlerimize sahip çıkmamız ve terör örgütü DEAŞ'ı hafife almamız gerektiğini göstermektedir" dedi.

Saldırıyı kınayan Sünni Divanı Vakfı da yetkililerden olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılmasını talep etti. Söz konusu saldırının başka yerlerde tekrarlanmaması için güvenlik güçlerinin teyakkuza davet edildiği açıklamada, "Diyale ve bütün Iraklıları hedef alan bu korkak saldırıların arkasında kimlerin durduğunu bulmak için ilgili makamlar derhal soruşturma başlatmalı" denildi. - ERBİL