İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 4 sınır muhafızının hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet medyasının haberine göre dün Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr ilçesinde Pakistan sınırında güvenlik güçlerini taşıyan otomobil ile bir tır çarpıştı.

Olayda yaralanan 4 sınır muhafızının hastanelerde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.