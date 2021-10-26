Üye Girişi
Son dakika haberi! İş yerlerine "beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen" programlar geliyor - Son Dakika

Son dakika haberi! İş yerlerine "beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen" programlar geliyor

26.10.2021 10:20
Son dakika haberi! İş yerlerine

Son dakika haberler... Sağlık Bakanlığı öncülüğünde iş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" uygulamaya konulacak.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde iş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" uygulamaya konulacak.

AA muhabirinin 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, gelecek sene bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesine yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik eğitim, kamu spotu, kampanyalar gibi bilinçlendirme faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülecek.

Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda yürütülen Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı güçlendirilecek.

İş yerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla iş birliği halinde "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programı Uygulama Kılavuzu" hazırlanacak. 2022'de iş yerlerinde bu programın uygulamasına başlanılacak.

Aile hekimliği sayısı 30 bin 680'e yükseltilecek

Aile hekimliği birim sayısı 2022 sonuna kadar 30 bin 680'e yükseltilecek ve böylelikle aile hekimi başına düşen nüfusun 2 bin 800 kişiye düşürülmesi sağlanacak.

Ayrıca birinci basamak sağlık tesislerindeki kanser tarama merkezlerinin sayısı artırılarak kanser taramalarına fiziksel erişim yaygınlaştırılacak. Bu tesislerde görev yapan hekimlerin diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, koroner arter hastalığı, inme, kronik böbrek yetmezliği, astım, KOAH yönetimi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi ve izlemi konularına yönelik hizmet içi eğitimleri tamamlanacak.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı gelecek yıl 20 yeni merkezin eklenmesiyle 236'ya ulaşacak.

Evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak

Yapılan planlamalara göre, gelecek yıl 560 bin hastaya evde sağlık hizmetleri ulaştırılacak ve hasta memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Palyatif bakım hizmetleri kapsamındaki yatak sayısı 6 bin 100'e çıkarılacak.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik Klinik Kalite Akademisi çalışmaları kapsamında klinik liderlik eğitim rehberi hazırlanarak pilot eğitim programına başlanacak.

"Anadolu Tıbbı" markası oluşturulacak

Sağlık Bakanlığı, 2022'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hukuki düzenlemeleri tamamlayıp uygulamaya alacak.

Bu çerçevede homeopati ürünleri, apiterapi ürünleri, larva ve sülük gibi ürünlerin standardizasyon ve ruhsatlandırma çalışmaları desteklenecek.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezleri'nde Ar-Ge, klinik araştırma, ürün geliştirme ve marka oluşturma çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda "Anadolu Tıbbı" markasının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek, geleneksel bilgilerin korunma ve kayıt altına alınma çalışmaları desteklenecek.

Simülasyon destekli tıp eğitimi, biyomedikal mühendislik eğitimi ve hastane eczacılığı eğitimi vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacak.

Türkiye'de 7,6 milyon Kovid-19 vakası tespit edildi

Öte yandan 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hem sağlık hizmetlerindeki iyileşmeler hem de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin istatistiki verilere yer verildi.

Buna göre, sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranı 2020'de yüzde 72,1'e yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte 2020'de 319'a çıkarılan tanı laboratuvarı sayısı Eylül 2021 itibarıyla 498'e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada toplam uygulanan aşı sayısı 15 Ekim 2021 itibarıyla 6,6 milyarı aştı. Türkiye'de ocak ayı itibarıyla başlayan aşılama çalışmalarında 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 78'ine çift doz aşı uygulandı. Ekim ayı itibarıyla aşı hakkı tanımlanan kişi sayısı 69,5 milyonu geçti.

Salgının başlamasından 15 Ekim 2021'e kadar olan DSÖ verilerine göre, dünyada 239,4 milyon Kovid-19 vakası bildirildi, bu kişilerden 4,8 milyonunun hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye'de ise ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den 15 Ekim 2021 tarihine kadar 91,6 milyon Kovid-19 testi yapıldı, 7,6 milyon vaka tespit edildi ve bu kişilerden 67,2 bini vefat etti.

Salgınla mücadelenin yanı sıra genel sağlık hizmetlerinin aksamamasını sağlamak üzere yeni hastaneler hizmete alınırken, salgının başlangıcından itibaren yatak kapasitesi 12 bin 931 artırıldı. Bu kapasite artışıyla 6 bin 935 ilave erişkin yoğun bakım yatağı hizmete alındı.

Bebek ölüm hızı binde 8,5'e düştü

Türkiye'de anne ve bebek sağlığına yönelik hizmetlerdeki iyileşmeler sonucunda 2016 yılında bin canlı doğumda 9,7 olan bebek ölüm hızı 2020'de 8,5'e düştü.

Bebek ölümlerinin azaltılmasında önemli bir faktör olan "DaBT 3 aşılama hızı" 2020'de yüzde 98 seviyesine ulaştı.

On bin kişiye düşen yatak sayısının 31,7'ye çıkması hedefleniyor

Hasta yatak kapasitesi ve hasta yataklarının niteliği açısından sağlık hizmet altyapısına yönelik iyileşmeler sonucunda 2016'da 27,3 olan on bin kişiye düşen yatak sayısı 2020'de 30 oldu.

On bin kişiye düşen yatak sayısının bu yıl sonu itibarıyla 30,5'e ulaşması beklenirken, 2022 yılı hedefi de 31,7 olarak programda yer aldı. Nitelikli yatak sayısı da aynı yıllarda ülke genelinde 113 bin 166'dan 159 bin 765'e, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ise 62 bin 237'den 101 bin 388'e yükseldi.

Nitelikli yatak sayısının yoğun bakım yatakları hariç tüm yataklara oranı 2016'da ülke genelinde yüzde 61,3 iken 2020 yılında yüzde 78,5'e çıktı. Aynı yıllarda söz konusu oran, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ise yüzde 52,2'den yüzde 76,2 seviyesine ulaştı.

Ayrıca 2019'da 9,8 düzeyine yükselen kişi başı hekime müracaat sayısı, 2020 yılında salgının da etkisiyle 7,2 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, 2020'de Türkiye'deki toplam hekim sayısı 171 bin 259, toplam diş hekimi sayısı 34 bin 830, hemşire sayısı 227 bin 292 ve ebe sayısı 59 bin 40 oldu. Aynı yılda yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 205 iken hemşire ve ebe sayısı 342 olarak kayda geçti.

Programda, yüz bin kişiye düşen hekim sayısının bu yıl sonunda 221'e, 2022'de 232'ye, hemşire ve ebe sayısının da yıl sonunda 355'e, 2022'de de 365'e ulaşması hedefine yer verildi.

12 bin yatak kapasiteli 11 şehir hastanesi projesi devam ediyor

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle toplam 27 bin 137 yatak kapasitesine sahip 18 şehir hastanesi projesinin sözleşmesi imzalanırken eylül ayı itibarıyla bu projelerden Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa, Eskişehir, Ankara Bilkent, Bursa, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura, Konya Karatay ve Tekirdağ şehir hastaneleri toplam 17 bin 835 yatak kapasitesi ile hizmetlerini sürdürüyor.

Toplam 12 bin yatak kapasiteli 11 şehir hastanesi projesinin de merkezi yönetim bütçesinden yapımı devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İş yerlerine 'beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen' programlar geliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak 10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı 10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi 09:55 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi
Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı 09:41 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı 09:02 Yıldız'ın intikam planı Yasak Elma'ya damga vurdu! Paylaşımlar Twitter'ı resmen salladı
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı 00:23 Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü 23:17 Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü

Son Dakika Haberleri
10:13 Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı
10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak
10:04 Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı
10:01 Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu
09:54 Beşiktaş, Galatasaray'ın 4 yıldızlı Squid Game göndermesine cevap verdi
09:43 İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Öğrencileri taşıyan servis aracı alev aldı
09:40 Galatasaray'a karşı arka arkaya galibiyetler alan Sergen Yalçın tarih yazdı
09:14 ABD, Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks yatı Queen Anne'i satışa çıkarılıyor
09:04 Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık
08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak
Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı         
10:13
Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu         
10:08
Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu Fahriye Evcen'in Cadılar Bayramı için verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu         
10:01
Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar         
09:50
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var         
19:52
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Şırnaklı çift, hayvancılıktan sağladığı gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi Şırnaklı çift, hayvancılıktan sağladığı gelirle 4 kıtada 35 ülkeyi gezdi         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 10:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İş yerlerine "beslenme dostu ve fiziksel aktiviteyi destekleyen" programlar geliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement