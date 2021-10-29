Son dakika haberi: İsrail, 107 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun dondurulan idari tutukluluk kararını yeniledi - Son Dakika

İsrail'in, 107 günden bu yana açlık grevi yapan ve hastanede tedavi gören Filistinli tutuklu Kayid el-Fesfus'un iki hafta önce dondurulan idari tutukluluk kararını yenilediği bildirildi.

Filistin Esir İşleri Kurumu Sözcüsü Hasan Abdurabbih, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Abdurabbih, İsrail'in açlık grevindeki Fesfus'un idari tutukluluk kararını yenilediğini söyledi.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun ağabeyi Halid de kararın, hastanede tedavi gören kardeşine dün akşam İsrail güçlerince tebliğ edildiğini belirtti.

Ağabey Fesfus ayrıca, kardeşinin ziyaret hakkının da elinden alındığını, avukatı dahil hiç kimse tarafından ziyaret edilemediğini söyledi.

Söz konusu karara göre, Fesfus'un 14 Aralık'a kadar idari tutukluluğu devam edecek.

Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, 14 Ekim'de Fesfus'un idari tutukluluğunu dondurma kararı almıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden kararın ardından yapılan açıklamada, Fesfus'un idari tutukluluğunun kaldırılmasının hedeflenmediğine işaret edilerek, kararın, Fesfus'un sağlık durumuyla ilişkili olduğu ve İsrail istihbaratı ile cezaevi yönetiminin, sorumluluktan kaçmayı amaçladığı kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca Fesfus'un İsrail'e ait sağlık merkezlerinde tutulduğu ve Batı Şeria'da başka bir hastaneye nakledilmesine izin verilmediği belirtilmişti.

Filistinli "idari tutuklular" Kayid el-Fesfus 107, Mikdad el-Kavasime 100, Ala el-Arac 84, Hişam Ebu Hevvaş 74, Şadi Ebu Aker 66 ve Ayyad el-Herimi ise 35 gündür açlık grevine devam ediyor. Filistinli tutuklu Ratib Haribat ise diğerlerine destek için 20 gün önce açlık grevine başlamıştı.