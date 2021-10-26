FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 avukat gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Örgütün Hakim-Savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 11 şüpheli avukatın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Adana, Van, Diyarbakır, Antalya ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ'NÜN AVUKATLIK YAPILANMASINA OPERASYON: 10 GÖZALTI - Son Dakika