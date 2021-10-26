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Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü

26.10.2021 21:42
Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü

Son dakika gelişmesine göre İtalya'nın Sicilya bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç sel sularında mahsur kaldı.

İtalya'nın Sicilya bölgesinde 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Sellerden en çok etkilenen Katanya kentinde 2 kişi hayatını kaybetti. Kentteki cadde ve sokaklarda birçok araç sel sularında mahsur kalırken, kurtarma ekipleri vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Bölgede sel nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri elektriksiz kalırken, Katanya ve çevre kentlerde okullar tatil edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Katanya'nın kuzeyindeki Gravina kasabasında 53 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, Scordia kasabasında dün eşi ile sel sularına kapılan 67 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldığını ifade edildi. Ekipler, cansız bedenine ulaşılan adamın 54 yaşındaki eşini ise arama çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde ise vatandaşların sel sularına kapılan kişileri kendi imkanları ile kurtardıkları görüldü.

Uzmanlar, Sicilya'yı Medicane olarak bilinen nadir bir Akdeniz kasırgasının vurduğunu aktardı. Hava durumunun ilerleyen günlerde daha da kötüleşmesini bekleyen uzmanlar, perşembe ve cuma günleri daha şiddetli yağmur ve sel konusunda uyarıda bulundu.

"Tüm vatandaşları acil durumlar dışında evden çıkmamaya çağırıyorum"

Katanya Belediye Başkanı Salvo Pogliese yaptığı açıklamada, Sicilya'nın doğu bölgelerinde "benzeri görülmemiş" olağanüstü hava olayları yaşadığını ifade ederek, "durumun ciddi" olduğunu belirtti. Pogliese, Katanya'da temel hizmetler dışındaki tüm işletmelerin bu gece yarısına kadar kapatılmasını emrederken, "Tüm vatandaşları acil durumlar dışında evden çıkmamaya çağırıyorum, çünkü yollar su dolu" dedi.

İtalya Sivil Koruma Dairesi, Salı günü Sicilya ve komşu Calabria bölgeleri için en şiddetli hava uyarısını yayınladı. Ajans, bu bölgelerde şiddetli yağmur, gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli rüzgarlardan kaynaklanan potansiyel can ve mal hasarı riski konusunda uyardı. - SİCİLYA

Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü
Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü
Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü
Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü
Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü

Tragger, Sicilya, İtalya, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İtalya'daki sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika


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