İzmir'de organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye gönderildi - Son Dakika

İZMİR'de, Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i, İzmir, İstanbul ve Aydın'daki 60 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Firari durumdaki 22 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.Emniyete götürülen 35 şüpheliden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 34 kişi adliyeye sevk edildi.