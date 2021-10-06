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Son dakika haberi! "İzni olmayan alana giren işçi" gaz sızıntısında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! "İzni olmayan alana giren işçi" gaz sızıntısında hayatını kaybetti

06.10.2021 22:44
Son dakika haberi!

Son dakika habere göre "İzni olmayan alana giren işçi" gaz sızıntısında hayatını kaybetti 1 işçinin öldüğü kazayla ilgili fabrikadan açıklama Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki azot sızıntısı neticesinde 1 işçinin öldüğü 1 kişin de yaralandığı fabrikadan yapılan açıklamada, bakım sırasında işçilerin girmemesi gereken...

"İzni olmayan alana giren işçi" gaz sızıntısında hayatını kaybetti

1 işçinin öldüğü kazayla ilgili fabrikadan açıklama

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki azot sızıntısı neticesinde 1 işçinin öldüğü 1 kişin de yaralandığı fabrikadan yapılan açıklamada, bakım sırasında işçilerin girmemesi gereken alana girdikleri belirtildi.

Olay sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde fabrika içerisindeki azot tankında meydana gelen sızıntıda gazdan etkilenen iki işçi olay yerinde fenalık geçirerek bayıldı. Olayın farkına varan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan 1 mühendis, ambulansla hastaneye kaldırılırken Ali Ekber Demirtaş isimli işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın meydana geldiği İstanbul Gübre Sanayi Fabrikası ise yaşanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "4 Ekim 2021 tarihinden bu yana üretimin durduğu ve planlı bakım çalışmalarının yapıldığı fabrikamızda, 6 Ekim 2021 tarihinde son derece üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü esnada dışarıdan hizmet aldığımız firma çalışanın izne tabi ve girmemesi gereken bölgeye girdiğini fark eden İGSAŞ çalışanımız, hızlıca kendisine müdahale etmek istemiş, fakat her ikisi de gaza maruz kalmışlardır. Emniyet ve sağlık birimlerinin yerinde ve hızlı müdahalesine rağmen, maalesef dışarıdan hizmet aldığımız firma çalışanı arkadaşımız kurtarılamamıştır. Ayakta tedavi edilen İGSAŞ çalışanı arkadaşımızın sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden müteahhit firma çalışanı arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Son dakika haberi! İzni olmayan alana giren işçi gaz sızıntısında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! İzni olmayan alana giren işçi gaz sızıntısında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! İzni olmayan alana giren işçi gaz sızıntısında hayatını kaybetti
Son dakika haberi! İzni olmayan alana giren işçi gaz sızıntısında hayatını kaybetti

İstanbul, Kocaeli, Körfez, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 'İzni olmayan alana giren işçi' gaz sızıntısında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! "İzni olmayan alana giren işçi" gaz sızıntısında hayatını kaybetti - Son Dakika
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