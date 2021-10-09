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Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

09.10.2021 17:05
Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Jandarmadan silah operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca Mavikent Mahallesinde bir şahsın evinde yaptığı aramada, 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirdi. - GAZİANTEP

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Jandarma uyuşturucu ve silah kaçakçılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
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