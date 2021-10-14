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Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi - Son Dakika

Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi

14.10.2021 11:27
Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi

Son dakika haberine göre Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde alınan trafik tedbirleri kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde alınan trafik tedbirleri kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı. Kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde alınan trafik tedbirleri kapsamında, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Yunak ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunak - Akşehir karayolunda helikopter ile havadan trafik ve asayiş denetimi yaptı. Havadan yapılan denetimde, başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere köy ve mahalle yolları ile şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanan, banketler, şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme, öndeki aracı yakın mesafeden takip, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, araçlarını yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek" gibi kurallara uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi. Uygulama noktasındaki ekipler tarafından durdurulan sürücülere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı. Hız kurallarına uyulması, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yorgun olan sürücüler ise araçlardan indirilerek bir süre dinlenmeleri de sağlandı. Yetkililer, trafik denetimlerinin amacının, "cezalandırmak değil, trafik güvenliğini esas alan trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumak. Evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak" olarak açıklamada bulundu. - KONYA

Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi
Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Jandarmadan havadan trafik ve asayiş denetimi - Son Dakika
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